Многотысячный марш националистов прошел в Варшаве в День независимости Польши Фото: REUTERS

В четверг, 11 ноября, в Польше отмечают 103-ю годовщину восстановления независимости. В Варшаве проходит традиционный марш, организованный правыми националистическими движениями.

Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский запретил проведение марша в связи с пандемией коронавируса. Решение градоначальника подтвердил апелляционный суд. Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро подал в Верховный суд жалобу на это решение. Во вторник, 9 ноября, было принято решение, что в этом году марш будет носить государственный характер.

Марш проходит под лозунгом «Независимость не на продажу». В акции отказались участвовать премьер Польши Матеуш Моравецкий и президент республики Анджей Дуда. В манифистации также не примет участие глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Как передают РИА Новости, сначала участники марша, организаторами которого традиционно являются объединения националистического толка «Всепольская молодежь» и «Национально-радикальный лагерь», собрались на площади Романа Дмовского. После чего направились по Иерусалимским аллеям под звуки петард.

Участники акции жгут фаеры, а также скандируют лозунги «Слава национальной Польше» и «Слава независимой Польше». В центр польской столицы стянуты силы полиции.