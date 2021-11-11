Филолог рассказала, что новый свод правил русского языка отразится на ЕГЭ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский лингвист, кандидат филологических наук Ирина Левонтина в беседе с изданием "Газета.ru" рассказала, что формулировки, содержащиеся в новом своде правил русского языка, скажутся на издании новых учебников и на подготовке заданий для сдачи ЕГЭ.

"Школьные учебники все время переиздаются и корректируются. Если человек следует официально утвержденным правилам, а ему в соответствии с рекомендациями учебника снижают балл, то это очень плохо. Другое дело, что когда составляются задания ЕГЭ, то желательно, вообще-то, чтобы в них в принципе не попадали спорные моменты, где бывают разночтения", - рассказала лингвист.

Напомним, Минпросвещения РФ разработало проект новых правил русской орфографии и пунктуации. В ведомстве заявили, что сегодня русский язык опирается на "Правила русской орфографии и пунктуации", утвержденные еще в 1956 году.

Известный российский филолог, главред портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов рассказал, что в этих правилах "не будет каких-то нововведений в плане новых написаний слов, не будет никаких реформ, никакого пересмотра исключений".

"Никто не предлагает писать "стеклянный", "оловянный", "деревянный" с одной "н", "парашют" с буквой "у" и так далее. Речь идёт о том, что эти правила охватывают в том числе написание новых слов и типов слов, появившихся в русском языке за последние годы и десятилетия", - рассказал Пахомов в беседе с RT.