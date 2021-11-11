В Госдуме прокомментировали готовящиеся законопроекты об обязательных QR-кодах в магазинах и транспорте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Идею введения обязательных QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах поддержал первый заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

При этом депутат указал на проблему ограничение прав человека на перемещение и свободу выбора, однако отметил, что введение QR-кодов эффективно для увеличения темпов вакцинации от коронавируса.

«Конечно, если это эффективный метод… то надо этот метод применять, но на законной основе», заявил парламентарий, отметив, что главным остаётся здоровье граждан.

Напомним, сегодня, 11 ноября, Оперштаб официально сообщил о подготовке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах, а власти Татарстана подготовили обращение в адрес Российских железных дорог (РЖД) и Росавиации о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональные перевозки.

Как писал сайт kp.ru, незадолго до этого в СМИ появилось сообщение, что профильные министерства и транспортные компании обсуждают возможность введения QR-кодов для пассажиров самолетов и поездов.