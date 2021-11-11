Иммунолог Болибок заявил, что только ревакцинация дает ударную дозу антител к коронавирусу

Ревакцинация позволяет клеткам лучше "запомнить" антитела к коронавирусу Фото: REUTERS

Только ревакцинация через полгода после первой прививки дает ударную дозу антител против коронавируса, заявил Ura.ru аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, после первого контакта с инфекцией организм постепенно утрачивает антитела, так как для их сохранения необходимо расходовать энергию и белок.

"Если же будет повторное заражение или повторный контакт с вирусом при ревакцинации, то тут уже вступят в действие клетки памяти", - констатировал Болибок, уточнив, что клеточный иммунитет долгосрочный и действует дольше пяти месяцев.

Эксперт подчеркнул, что только повторная вакцинация дает ударную защиту от вируса. Болибок назвал это самым безопасным способом защиты от коронавирусной инфекции.

Медик отметил, что в его практики встречались случаи, когда уровень антител после ревакцинации составлял от 2 тысяч до 5,6 балл на миллиметр. Для сравнения, считается, что уровень в тысячу балл дает 95-процентную защиту, уточнил Болибок.

Как ранее писал сайт kp.ru, совместное исследование Центра имени Гамалеи и департамента здравоохранения Москвы показало: 300 единиц антител полностью защищают от заражения Дельта-вариантом коронавируса, при этом максимальный уровень защиты достигается при 500 единиц антител и выше.