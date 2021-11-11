Рейтинг Зеленского упал до 20% и побил антирекорд

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти до 20%, что является антирекордом со дня его избрания главой государства в 2019 году. Об этом говорят данные опроса социологической группы «Рейтинг», опубликованные в четверг, 11 ноября.

Согласно опубликованным данным, если бы выборы президента стране состоялись в ближайшие дни, за действующего главу государства проголосовали бы 21,8% граждан среди тех, кто определился с выбором. Второе место занял бы бывший украинский лидер Петр Порошенко, которого поддержали бы 14,5% опрошенных, третьим станет Юрий Бойко - 11%.

Напомним, ранее Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков, сместив экс-президента Порошенко. Как сообщали итоги опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова, среди кандидатов на должность президента Украины, за которых не будут голосовать ни при каких обстоятельствах, опрошенные называли Владимира Зеленского (31,9%), Петра Порошенко (31,6%), а также Виктора Медведчука (24,7%) и Юрия Бойко (24,0%).