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Политика11 ноября 2021 17:00

Российские бомбардировщики Ту-160 выполнили полет над Белоруссией

Их прикрывали белорусские истребили Су-30СМ
Абдулла ШАКИРОВ
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Российские бомбардировщики Ту-160 выполнили полет над Белоруссией

Российские бомбардировщики Ту-160 выполнили полет над Белоруссией

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские бомбардировщики выполнили полет над Белоруссией

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссией, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.

Как уточнили в ведомстве, прикрытие для российских самолетов составили белорусские истребители Су-30СМ. Полеты прошли в рамках совместных мероприятий ВВС и ПВО Вооруженных сил РФ и Белоруссии.

В российском Минобороны отметили, что маневры не был направлены против третьих стран и проводились в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что попросил российского лидера Владимира Путина направить военных на границу Союзного государства. Он назвал серьезной обстановку на границах Союзного государства, поскольку Запад направил туда стратегические бомбардировщики.