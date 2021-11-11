Глава МВД Украины анонсировал создание "интеллектуальной границы" с Россией и Белоруссией

Средства на реализацию "интеллектуальной границы" выделят из бюджета Украины Фото: REUTERS

Украина планирует вложить 17 млрд гривен (около 650 млн долларов) в создание "интеллектуальной" государственной границы с Россией и Белоруссией. Об этом заявил министр внутренних дел страны Денис Монастырский.

"Украинский рубеж не обустроен, поэтому в кратчайшие сроки Украина должна построить "интеллектуальную границу" с Россией и Белоруссией", - приводит слова министра МВД Украины.

Глава украинской полиции уточнил, что средства на реализацию проекта выделят из бюджета страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, местные средства массовой информации иронично нарекли проект "соперником Великой китайской стены", хотя фактически речь идет не о стене, а об "инженерных сооружениях".

Денис Монастырский выразил уверенность, что за два следующих года граница с Россией и Белоруссией будет полностью обустроена.