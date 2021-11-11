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В мире11 ноября 2021 17:12

В Еврокомиссии заявили, что постройка стен на границах ЕС не противоречит правам человека

Семилетний бюджетный план Евросоюза предусматривает выделение 6,4 млрд евро на укрепление безопасности своих границ
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Еврокомиссии заявили, что постройка стен на границах ЕС не противоречит правам человека

В Еврокомиссии заявили, что постройка стен на границах ЕС не противоречит правам человека

Фото: REUTERS

Постройка стен и барьеров на границах Европейского союза не противоречит правам человека. Такое заявление в четверг, 11 ноября, сделал официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янс.

«Постройка барьеров и другой инфраструктуры для контроля границ не препятствует фундаментальным правам в ЕС», - заявил Янс, отметив, что Еврокомиссия поддерживает усилия стран Европейского союза по укреплению безопасности своих границ.

Официальный представитель Еврокомиссии сообщил, что в текущем семилетнем бюджетном плане Евросоюза выделено 6,4 млрд евро «как раз на эти цели».

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возможное решение о закрытии польско-белорусской границы приведет к ухудшению ситуации в Белоруссии, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала двойные стандарты Евросоюза в связи с заявлениями Литвы и Польши о строительстве ограждений на границе.