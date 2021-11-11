62% граждан мечтают бросить основную работу ради хобби Фото: Валентин ДРУЖИНИН

Аналитики онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру провели опрос среди 1505 жителей со всех округов России старше 18 лет и выяснили, что около 62% россиян мечтают бросить основную работу ради хобби. Об этом в четверг, 11 ноября 2021 года сообщает "Газета.ru".

15% россиян признались, что занимаются столярными работами. Каждый десятый в качестве хобби выбрал автомеханику, еще 9% - плотничество. 8% респондентов отдали предпочтение слесарным работам, изготовлению бутафории, ювелирному делу, а также пошиву одежды.

При этом отмечается, что семи из десяти респондентов любимое дело не приносит денег.

Сайт KP.ru рассказывал о новом увлечении москвичей - рандонавтики. Специальная программа выдает случайные координаты на карте рядом с вами, и тут начинается приключение. Разработчики приложения уверяют, что у них есть доступ к квантовому генератору случайных чисел Национального университета Австралии.