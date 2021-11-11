Премьер-министр Саксонии назвал "Северный поток 2" стратегической инвестицией для Германии Фото: REUTERS

Газопровод «Северный поток - 2» важен для Германии. Такое заявление сделал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, отметив, что «игры» вокруг проекта неуместны

«Мы должны говорить друг с другом, работать друг с другом, прекратить мелкие игры вокруг, например, "Северного потока - 2". Это важная, стратегическая инвестиция ФРГ», - сказал политик, отвечая на вопрос о перспективах отношений Москвы и Берлина при возможном новом правительстве социал-демократов, «Зеленых» и либералов.

Кречмер также заявил, что даже во времена «тяжелых кризисов» времен холодной войны две страны «надежно» снабжали друг друга и «были близки друг к другу».

«Это важная стратегическая инвестиция для Германии. В советско-германских отношениях были тяжелые кризисы, и все равно газ и нефть надежно поставлялись, никаких игр не было», - добавил он.

Напомним, ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал как можно скорее ввести в эксплуатацию «Северный поток – 2». Как он считает, такие меры могли бы решить вопрос с ценами на газ в Европе и обезопасить республику перед наступлением зимы