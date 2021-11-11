Адвокат Саакашвили сообщил, что политик прекращает голодовку Фото: REUTERS

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прекращает голодовку. Об этом сообщил адвокат бывшего грузинского лидера Ника Гварамия.

«Моя голодовка уже становится оружием русских и действующего правительства против меня. Я принял решение учесть призывы и прекратить голодовку», - зачитал адвокат письмо экс-президента Грузии, которое вынес от подзащитного после встречи с ним.

Как писал сайт kp.ru, ранее политик отказаться от лечения и приема лекарства после того, как появилось видео, на котором политик употребляет кашу.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. В отношении бывшего президента возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В начале ноября, политик сам сообщил, что пошел 35-й день его голодовки и он находится в «критическом» состоянии.