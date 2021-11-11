Парламент Латвии ввел запрет на публичное использование георгиевских ленточек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 11 ноября, Сейм Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, которые предусматривают введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий.

С предложением запретить публичное использование георгиевской ленточки выступило национальное объединение «Все – Латвии». В ходе голосования соответствующие поправки к закону «О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий» и к закону «О собраниях, шествиях и пикетах» поддержало большинство депутатов

Согласно законопроекту, использование георгиевских ленточек запрещено во время публичных мероприятий теперь. Под запрет попадают праздничные и развлекательные мероприятия, а также шествия, пикеты и собрания.

Напомним, ранее георгиевская ленточка была запрещена в Грузии, Литве и на Украине. Как писал сайт kp.ru, в МИД РФ запрет на использование георгиевской ленты назвали войной с историческими символами.