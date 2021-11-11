Назван самый спорный штраф для автомобилистов в новом проекте КоАП Фото: Мария ЛЕНЦ

Координатор движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов назвал самый спорный штраф для автомобилистов, который предлагается Минюстом.

По мнению общественника, самое несправедливое наказание за повторное вождение машины с грязными номерными знаками. За это предлагается штрафовать на пять тысяч рублей или лишать водительских прав на срок до трех месяцев.

Петр Шкуматов объясняет почему именно этот штраф несправедлив – причина в погодных условиях. В России «грязевой сезон» длится около шести месяцев и все это время автомобилисты «ездят, в принципе, грязные». На это водитель повлиять никак не может, но ему придется платить штраф за грязные номера, если санкцию утвердят.

- Автомобили грязные, на дорогах грязь, мы никак на это не можем повлиять. А инспектор выпишет за это 5 тысяч рублей. Это, конечно, не просто перебор, а абсолютная несправедливость, - рассуждает общественник.

Он согласен, что в случае, если номера замазаны специально, то тогда наказание обосновано. Но если машина заляпана из-за погодных условий, то штрафовать несправедливо.

- У нас грязи столько, что машина заляпывается за 10–20 км, — заявил собеседник NEWS.ru.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков и председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировали в беседе с RT внесение в Госдуму законопроекта, который предусматривает запрет на управление общественным транспортом и такси для людей, имеющих судимость.

Эксперты поддержали предложение, но при этом отметили, что порой даже чистый перед законом человек может создавать угрозу на дороге.