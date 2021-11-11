В Финляндии готовят закон, позволяющий работникам узнавать зарплаты своих коллег Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Финляндии готовят проект закона, который позволит работникам узнавать заработную плату своих коллег. Документ может быть одобрен в апреле 2023 года.

Как передает Reuters, граждане Финляндии смогут запросить информацию о зарплате у работодателя, если они подозревают, что подвергаются дискриминации по гендерному признаку. «Приоритет правительства - устранение неоправданных разрывов в оплате труда», - заявил министр по вопросам равноправия Томас Бломквист.

Отмечается, что в прошлом году в Финляндии женщины зарабатывали на 17,2% меньше мужчин.

Возражения по данному нововведению уже выдвинули работодатели и профсоюзы. Так крупнейшая организация работодателей страны Конфедерация финской промышленности призвала разрешить предоставление данных о разнице в заработной плате на добровольной основе. Старший юрисконсульт организации Катя Леппанен заявила, что обязательная публикация подобная информации приведет к ухудшению рабочей атмосферы.