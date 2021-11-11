Женщина лишилась более 4 млн рублей, став жертвой мошенника в Ставропольском крае

Преступника разыскивает полиция Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мошенник связался с 52-летней жительницей Ставропольского края по телефону, представившись сотрудником брокерской площадки. Он предложил ей выгодно вложиться в продажу драгоценных металлов и обещал хорошие проценты.

Как сообщает Newstraker.ru, женщина перевала злоумышленнику более 4 млн рублей на указанные им счета, но обещанной прибыли так и не дождалась

- После получения денег лжеброкер перестал выходить на связь, и потерпевшая обратилась в полицию, - прокомментировали в МВД.

По факту мошенничества, подозреваемому может грозить до 10 лет тюрьмы. Сейчас его разыскивает полиция.

Ранее kp.ru писал о 28-летнем жителе Ставропольского края, который также перевел мошеннику крупную сумму денег. Тогда преступник представился молодому человеку работником юридической конторы и сказал, что ему нужно оплатить штрафы и подоходный налог за якобы имущество за пределами России. У потерпевшего не возникло вопросов, т.к. несколько лет назад участвовал в онлайн–торгах. Тогда мужчина потерял более 1 млн рублей.