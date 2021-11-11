МИД Турции отрицает причастность Turkish Airlines к миграционному кризису на белорусско-польской границе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анкара сожалеет по поводу миграционного кризиса на белорусско-польской границе, однако Турция не является частью проблемы. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел республики.

«С огорчением наблюдаем за сложной ситуацией на границе, в которой оказались наши союзники Польша, Латвия и Литва из-за недостаточных мер по пресечению перехода через территорию Белоруссию граждан третьих стран… Однако мы отвергаем попытки показать Турцию частью этой проблемы … и считаем преднамеренным вовлечение в это такой уважаемой во всем мире авиакомпании как Turkish Airlines", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, накануне агентство Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника распространило информацию, что Евросоюз рассматривает вариант введения санкций в отношении ряда авиакомпаний, в том числе Turkish Airlines и «Аэрофлота», из-за миграционного кризиса. Позже представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что новые ограничения Брюсселя в отношении Минска будут включать черный список авиакомпаний, которые перевозят мигрантов, однако компании он не назвал.