В Евросоюзе заявили, что поддерживают контакты по мигрантам с властями Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз поддерживает контакты по вопросу о мигрантах с властями Белоруссии через дипмиссии в Брюсселе и Минске, но основным средством влияния на власти республики продолжает рассматривать санкции. Такое заявление в четверг, 11 ноября, сделала официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали.

«Мы связались с властями с Минске через их дипломатическую миссию в Брюсселе и наше представительство в Минске пытается вести диалог. Мы делаем, что можем, чтобы вести диалог с ними», - заявила политик.

По ее словам, белорусские власти хорошо знают, что совершают «гибридное нападение путем инструментализации людей», а также «ведут кампанию по дезинформации» и «стараются оказывать давление» на границы Евросоюза.

Как писал сайт kp.ru, представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что новые ограничения Евросоюза в отношении Минска будут включать черный список авиакомпаний, которые перевозят мигрантов, однако компании он не назвал.

«Помимо дипломатических контактов, у ЕС есть инструмент, который мы используем, и использование которого мы расширим - это санкции. Для нас очевидно, что это ответ, который посылает очень сильный и ясный сигнал белорусскому режиму», - заявила она.