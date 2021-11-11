Путин обсудил с президентом Аргентины взаимодействие в борьбе с коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и глава Аргентины Альберто Фернандес обсудили взаимодействие стран в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.

«Подтвержден обоюдный настрой на укрепление российско-аргентинского стратегического партнерства и практического сотрудничества в различных областях. Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», - говорится в заявлении пресс-службы.

В Кремле отметили, что главы государств условились о продолжении контактов.

Напомним, начале сентября Министерство здравоохранения Аргентины опубликовало доклад, в котором говорится о частоте госпитализаций после вакцинации российским препаратом «Спутник V». Согласно представленным данным, на 100 тысяч привившихся только 75 случаев госпитализаций в больницу. В Аргентине российскую вакцину также назвал более эффективной против штамма «Дельта», чем вакцины AstraZeneca и Sinopharm