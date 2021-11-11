Захарова назвала запрет на использование георгиевских ленточек в Латвии реинкарнацией фашизма

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Латвии можно наблюдать последовательную реинкарнацию фашизма. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет решение Сейма республики ввести запрет на использование георгиевской ленточки на публичных мероприятиях.

«В этой стране мы наблюдаем последовательную реинкарнацию фашизма: запрещение символики борцов с фашистскими преступниками и одновременно легализация шествий ветеранов Ваффен СС», - написала дипломат в Telegram.

Захарова заявила, что «георгиевской» является муаровая лента медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». «Значит ли это, что теперь проживающим в Латвии ветеранам нельзя носить ее даже в праздничные дни?» - отметила она.

Напомним, с предложением о введение запрета на публичное использование георгиевской ленточки выступило национальное объединение «Все – Латвии». В четверг, 11 ноября, большинство депутатов поддержало соответствующие поправки к закону «О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий» и «О собраниях, шествиях и пикетах».