Акушер Минздрава предупредил беременных о повышенном риске выкидыша при коронавирусе Фото: Олег ЗОЛОТО

У заболевших коронавирусной инфекцией беременных женщин увеличивается частота прерываний беременности. Такое заявление сделал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по акушерству Роман Шмаков.

«Коронавирус может провоцировать задержку развития плода, а также может нанести серьезный вред здоровью новорожденного ребенка, особенно в случае его рождения раньше срока», - заявил специалист.

Шмаков также отметил, что антитела вакцинированной от COVID-19 матери передаются ребенку, благодаря чему новорожденные защищены от вируса во время родов и в период лактации, что является жизненно важным.

Напомним, ранее Шмаков сообщил, что вакцинация беременных женщин от коронавируса допускается на любом сроке, однако оптимальным для прививки специалист назвал срок 12-14 недель.