Уголовное дело завели в отношении Усмана Нурмагомедова за наезд на полицейского в Каспийске Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении Усмана Нурмагомедова, который является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Дело заведено из-за наезда на сотрудника правоохранительных органов около аэропорта в Каспийске. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщили в пресс-службе дагестанского следственного управления СК РФ.

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Напомним, Хабиб объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейджи на UFC 254 25 октября 2020 года. Как писал сайт KP.ru, после этого заявления российский боец смешанных боевых искусств был исключён из всех рейтингов UFC.