Умер Грэм Эдж, барабанщик группы Moody Blues

Умер Грэм Эдж Фото: REUTERS

В возрасте 80 лет ушел из жизни сооснователь и барабанщик британской рок - группы Moody Blues Грэм Эдж.

О смерти музыканта сообщила газета Sun.

Музыкальная группа Moody Blues была основана в 1964 году в Бирмингеме и является одной из старейших действующих рок-групп в мире. Грэм Эдж был единственным участником группы от первоначального состава, однако перестал ездить с гастролями в 2018 году. В том же году второй альбом группы Days Of Future Passed, который был выпущен в 1967 году, достиг второго места в американских чартах.

Всего Moody Blues продала 70 миллионов альбомов по всему миру, из которых 18 платиновых и золотых пластинок. Последний альбом группы был выпущен в 2003 году.

Грэм Эдж также работал в качестве руководителя своего собственного коллектива - группы Graeme Edge.