Россия направила на миротворческие миссии ООН более 81 миллиона долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия направила Организации объединенных наций 81 785 227 долларов в качестве взносов на миротворческие миссии.

Средства направлены в бюджеты миссий ООН по стабилизации ситуации в Мали, в Южном Судане, Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике, а также миссий временных сил ООН в Ливане, отделения ООН по поддержке в Сомали, временных сил ООН по обеспечению безопасности в Абьее, сообщается на сайте постоянного представительства России при организации.

Кроме того, деньги пошли в бюджет смешанной операции Африканского союза – ООН в Дарфуре, сил ООН по наблюдению за разъединением, миссии по делам временной администрации в Косово, миссии по проведению референдума в Западной Сахаре и Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре.

Напомним, в декабре 2020 года Российская Федерация перевела более 66,4 миллиона долларов в качестве ежегодного взноса в бюджет ООН.