Евросоюз готовит стратегию экономического противостояния с Китаем на 46 миллиардов долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз готовит стратегию экономического противостояния Китаю. Брюссель готов направить в его рамках на развитие технологий 45,9 миллиарда долларов.

Стратегия «Глобальные ворота» должна быть представлена на следующей неделе, пишет Bloomberg. ЕС намерен противодействовать реализации экономического проекта Китая «Один пояс – один путь» и инвестировать в торговлю, транспорт, цифровые технологии и энергетику по всему миру.

Согласно задумке Брюсселя, стратегия «обеспечит зонтичный бренд для инвестиций в инфраструктуру во всем мире», благодаря чему ЕС планирует укрепить связи между членами Евросоюза и с партнерами в других регионах. Средства будут направлены через механизм Европейского фонда устойчивого развития.

Как писал сайт kp.ru, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Евросоюз не позволять России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане.

В июле этого года Евросоюз обвинил Китай в кибератаке через уязвимость ПО Microsoft.