Сбер запускает на телеканале «Пятница!» реалити-шоу о работе мечты «Поворот на 180»

Главная цель проекта - вдохновить талантливых и активных людей поверить в себя и самореализоваться в интересующей их профессиональной сфере. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сбер и телеканал «Пятница!» с 11 ноября запускают новое реалити-шоу «Поворот на 180». Всего за две недели герои проекта смогут полностью изменить свою судьбу и поверить в себя, развернув свою жизнь на 180 градусов. Они сменят опостылевший офис на работу мечты, устроившись в качестве сотрудника в Сбер и в другие крупные компании.

В ходе реалити-шоу участников ждет серьезная работа над собой. Они встретятся с признанным экспертом из профессиональной сферы мечты, вместе с психологом проработают свои комплексы и устранят блоки, мешающие им сделать карьерный рывок, а также пообщаются с человеком, когда-то полностью изменившим свою жизнь. Окунувшимся в профессиональную среду героям по окончании двух недель предстоит сделать нелегкий выбор: вернуться на старую работу, к привычному ритму жизни, или рискнуть и, несмотря на все страхи и трудности, остаться в новой профессии и полностью изменить свою судьбу.

Проект приурочен к празднованию 180-летия Сбера. В ноябре один из крупнейших работодателей страны отмечает юбилей со дня своего основания. По словам старшего вице-президента, директора Департамента маркетинга и коммуникаций Сбера Владислава Крейнина, главная цель проекта - вдохновить множество талантливых и активных людей поверить в себя и самореализоваться в интересующей их профессиональной сфере.

- На реальных примерах мы хотим показать преимущества Сбера как работодателя и безграничные возможности для построения карьеры у нас - ведь наша экосистема предлагаем сегодня специалистам сотни возможных вариантов для самореализации, - рассказал Владислав Крейнин. - Мы хотим, чтобы в героях шоу зрители узнавали самих себя и понимали, что на самом деле возможно всё. И есть лишь один вопрос: «Готов ли ты изменить свою жизнь на 180?».

На экраны выйдет четыре выпуска, в каждом из них примут участие два героя. Проект будет транслироваться не только на телеканале «Пятница!», но и в соцсетях. Идея шоу принадлежит креативной команде Сбера. Сам же формат проекта был придуман и разработан телеканалом «Пятница!». Над шоу «Поворот на 180» работал продюсерский центр «Ножи» совместно с агентством «СберМаркетинг».