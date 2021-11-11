Минцифры: Портал Госуслуг второй день подряд подвергается мощной кибератаке Фото: Архив "КП"

Сбои в работе портала Госуслуг 10 и 11 ноября 2021 произошли из-за беспрецедентной кибератаки, заявило Министерство цифрового развития России.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, был отражена рекордная по мощности атака на Госуслуги – свыше 680 Гигабит в секунду. В настоящее время технические специалисты разбираются с причинами.

«Работоспособность портала Госуслуг восстановлена, проблемы со входом на портал у некоторых пользователей фиксировались в течение 20 минут», – говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 11 ноября, часть пользователей столкнулись с проблемой доступа к порталу «Госуслуги». При попытке зайти как с компьютеров, так и с мобильных устройств, появляется сообщение, согласно которому «Сервис временно недоступен».

В Минцифры после инцидента сообщили, что Госуслуги повторно протестируют. Как заявил глава ведомства Максут Шадаев, введение единой формы сертификата вместо двух отдельных делалось в срочном порядке, что привело к возникновению технических ошибок.