Врач-диетолог перечислила продукты, которые сокращают жизнь Фото: Shutterstock

Вы можете продлить свою жизнь и отложить старение, почистив свой холодильник от «неправильной еды». Даже если вам немного за 60, еще есть шанс успеть вступить в клуб новых пищевых привычек и прожить минимум на 15 лет дольше, чем планировал ваш организм в будущем.

А секрет не просто в продуктах, что мы едим. Об этом уже было сказано и написано тысячи раз. Оказывается, есть система и научно доказанная база о том, как отложить старение.

- Есть две теории, почему приходит старение. Это теломерная теория и окислительная,- рассказывает Пятому каналу врач-диетолог, кандидат медицинских наук, нутрициолог Инна Кононенко. - Все наши морщинки, отдышка, дряхлость мышц появляются со временем потому, что наши клетки перестают размножаться. Вы замечали, что на встрече одноклассников, которым за пятьдесят, ровесники выглядят разновозрастными людьми. Некоторые смотрятся лет на десять старше.

Вот у такого человека сработал раньше некий стоп-фактор, который вызвал уменьшение длины теломер - кончиков хромосом, отвечающих за продолжительность жизни клеток и их деление.

На длину теломер оказывают влияние как независящие от нас внешние факторы вроде стресса и радиации, так и внутренние, которые мы можем регулировать с помощью продуктов питания, а значит, обеспечить нашему телу здоровую и долгую жизнь.

Первое, на что может повлиять человек - это процесс гликирования. Это избыточное количество глюкозы, которое разрушает белки в организме. То же самое происходит в продуктах, которые мы готовим при высокой температуре.

Углеводы разрушают белки, содержащиеся в продукте. Чем дольше вы готовите и чем выше температура готовки, тем больше будет конечного продукта гликирования - КПГ. Проще говоря, КПГ - это не полезно.

- Продукты КПГ могут откладываться в сосудах, в головном мозге и других частях тела, вызывая различные заболевания, влияющие на старение, - уточнила Инна Кононенко.- Для сравнения: если в отварном яйце — 63 единицы КПГ, то в жареном омлете их будет уже 600 У курицы, приготовленной в горшке — 1500, у той же курятины, но жареной с использованием панировки — до 10000.

Объясняется это тем, что, когда термическая обработка продукта происходит при температуре, превышающей 100 градусов, индекс КПГ растет.

А вот при варке и тушении, где температура не превышает 100 градусов, уровень вредных веществ существенно ниже. В сутки мы должны употреблять не более 9000 единиц конечных продуктов гликирования.

Не пугайтесь. Это не значит, что теперь нельзя есть шашлык. Вредность шашлыка и других мясных блюд уменьшится в два раза, если мясо замариновать в уксусе или лимонной кислоте.

Второе, на что мы можем оказать воздействие, — на процесс окисления и образования свободных радикалов, которые разрушают наши клетки. А также минимизировать с помощью питания риски низкоуровневого воспаления. Оно развивается в кишечнике и усугубляет качество жизни.

- Для поддержания правильной микрофлоры кишечника необходимо скорректировать свое питание,- советует кандидат медицинских наук. - Сохраняя здоровье кишечника, вы укрепляете свою иммунную систему и организм в целом.

Диетолог советует начать следить за здоровьем с продуктов питания.

Продукты, потребление которых нужно минимизировать:

Фрукты, сахар, мучное (углеводы);

Молочные продукты;

Злаковые (глютен, неусвояемые пектины, фитиновая кислота);

Пасленовые (помидоры, баклажаны, картофель, перец болгарский и тд);

Мясные продукты.

А для поддержания здоровья сосудов лучше включить в свой рацион «омега 3 жирные кислоты», витамины группы B и увеличить порции овощей.

Ранее врач-диетолог Юлия Чехонина перечислила продукты, которые провоцируют усталость. Она посоветовала отказаться от кофе, сладостей и фастфуда, сообщает телеканал "360".

Если без тонизирующего напитка совсем не обойтись, то его стоит заменить на цикорий.

Он способствует улучшению состояния кишечника и нормализации его работы. В цикории содержится много витаминов разных групп (А, Е, В1, В2, В3, С, РР), а также калий и магний. Рыль обращает внимание на то, что в составе цикория большое количество инулина, который оказывает благотворное влияние на кишечную микрофлору, сообщает Подмосковье сегодня.