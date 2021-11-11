Россия сыграла с Кипром в Санкт-Петербурге. Фото: REUTERS

Вечером 11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" прошла последняя домашняя игра сборной России по футболу в 2021 году. Команда Валерия Карпина играла против Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022. Чтобы спокойно готовиться к матчу с Хорватией, нашим нужно было одержать победу над киприотами. И разница в классе помогла россиянам уверенно справиться с поставленной задачей, сообщает "КП-Спорт".

Счет в этой игре был открыт уже на 4-й минуте. После передачи Смолова гол в ворота Кипра забил Александр Ерохин. Второго мяча пришлось ждать очень долго. Но зато вышло сразу два. На 55-й минуте Смолов, а на 56-й Мостовой забили два мяча, обеспечив нам разгромную победу. На 62-й минуте Алексей Сутормин забил четвертый, а на 81-й свой первый гол за сборную забил форвард ЦСКА Антон Заболотный. На 87-й минуте поединка Александр Ерохин забил шестой гол.

Россия разгромила команду Кипра со счетом 6:0, одержав самую крупную победу при Валерие Карпине. Сегодня чуть позже в 22:45 будет сыгран матч Мальта - Хорватия. В случае очковых потерь хорватов российская сборная имеет шанс досрочно выйти на ЧМ-2022. Ну а в воскресенье, 14 ноября 2021 года, Россия сыграет с Хорватией.