Ученые из Института Келдыша обнаружили в космосе летящий к Земле астероид Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К Земле приближается потенциально опасный неизвестный астероид, выяснили ученые Института пркладной математики имени Келдыша.

Как сообщается в Instagram института, космический объект пролетает сейчас на расстоянии 18 миллионов километров от нашей планеты или в 380 тысячах километрах от Луны. В настоящее время он виден как слабый объект 20-й звездной величины. Пока ученые уточняют траекторию движения астероида.

Напомним, летом этого года подразделение NASA сообщило, что к Земле приближается астероид 2016 AJ193, относящийся к классу потенциально опасных. По информации американских ученых, скорость астероида составляла 26 километров в секунду. Его размеры – от 400 до 1300 метров.

Как писал сайт kp.ru, NASA планировало впервые провести тестирование системы защиты Земли от потенциально опасных астероидов.