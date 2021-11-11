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Политика11 ноября 2021 23:10

Киев обвинил сотрудников ФСБ в кибератаках на госструктуры Украины

Российские силовики якобы являются членами хакерской группировки Armageddon, заявили в украинской Генпрокуратуре
Абдулла ШАКИРОВ
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Киев обвинил сотрудников ФСБ в кибератаках на госструктуры Украины

Киев обвинил сотрудников ФСБ в кибератаках на госструктуры Украины

Фото: Shutterstock

Генеральная прокуратура Украины предъявила заочные обвинения нескольким сотрудникам Федеральной службы безопасности России в хакерских атаках на государственные структуры страны.

«Под процессуальным руководством прокуроров офиса генерального прокурора заочно сообщено о подозрении восьми бывшим сотрудникам Службы безопасности Украины – ныне офицерам ФСБ РФ – в совершении государственной измены», – говорится на сайте Генпрокуратуры Украины.

Как заявили в ведомстве, сотрудники ФСБ якобы осуществляли атаки на компьютерные сети, информационно-телекоммуникационные системы органов государственной власти, предприятий учреждений и организаций Украины и других стран. Целью вмешательства был «сбор разведданных, совершение диверсий и других преступлений», утверждают в украинской Генпрокуратуры.

В ведомстве сообщили, что сотрудники ФСБ РФ являлись членами хакерской группировки Armageddon.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Вашингтоне заявили, что на территории России скрывается больше всего киберпреступников.