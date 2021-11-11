Turkish Airlines перестанет брать граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсы в Минск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авиакомпания Turkish Airlines в связи с ситуацией с мигрантами в Белоруссии сообщила о планах не брать на борт граждан Ирака, Сирии и Йемена, летающих в Минск. Об этом заявил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

- Turkish Airlines подтверждает, что теперь авиакомпания перестанет принимать на борт самолетов до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена. Исключение - обладатели дипломатических паспортов, - говорится в посте Кумоха в Twitter.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что из-за обстановки на польско-белорусской границе против российского "Аэрофлота" и турецкого Turkish Airlines могут ввести санкции. Однако обе авиакомпании опровергли обвинения в свой адрес о причастности к перевозке нелегалов.

Как ранее писал сайт kp.ru, ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Многочисленная колонна беженцев двинулась из Белоруссии к польской границе. Их встретили польские силовики и даже применили газ. После неудачных попыток прорвать заграждение из колючей проволоки мигранты разбили палаточный лагерь на нейтральной территории. Министр обороны Польши заявил о 12 тысячах военных, готовых защищать границы. Правительство Литвы приняло решение о введении режима чрезвычайного положения в районах, граничащих с Белоруссией.