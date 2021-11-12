Названы три приправы, которые помогут снизить риск развития рака и продлят жизнь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Использование в пищу некоторых приправ позволяет снизить риск развития рака, диабета и других болезней у людей, что позволяет продлить жизнь. Об этом говорится в статье Express.

Как отмечает автор публикации Джессика Ниббс, всего три натуральные пищевые добавки, обладающие полезными свойствами и помогают защитить организм от серьезных недугов.

Так, сберечь организм от болезней поможет куркумин. Его особенность заключается в том, что он помогает снизить риск развития рака у человека и возрастных заболеваний.

Особую пользу приносит и корица. Она способствует снижению уровня сахара в крови при диабете второго типа и помогает снять воспаление. Еще одна полезная приправа — шалфей, обладающий свойством оказывать положительное влияние на функцию мозга и память, что особенно важно при болезни Альцгеймера.

Напомним, продлить свою жизнь и отложить старение можно, почистив свой холодильник от "неправильной еды". По словам врача диетолога Инны Кононенко, для более здорового питания нужно минимизировать потребление сахара и мучного.