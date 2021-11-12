Гинцбург рассказал, как "ловить" дельта-штамм коронавируса до заражения Фото: Shutterstock

Директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как побеждать дельта-штамм коронавируса.

По его словам, следует поддерживать в крови высокий уровень антител. При распространении предыдущих штаммов, в том числе "уханьского", скорее всего, было бы достаточно ревакцинироваться раз в год, а то и в полтора, полагает ученый.

- Так он взаимодействовал с нашим организмом, клетки памяти, которые образуются после вакцинации, могли нам помогать, а с дельта-штаммом такого, к сожалению, нет. Здесь нужно постоянно держать высокий уровень антител в крови, для того чтобы его ловить до того, как он проник в клетки организма, - рассказал РИА Новости эксперт.

Как ранее писал сайт kp.ru, вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков выразил мнение, что в России нужно ввести принудительную вакцинацию. Он считает, что если в ближайшее время не выработать коллективный иммунитет за счет вакцинации 80% населения, то в дальнейшем следует ожидать еще более заразных штаммов, которые потребуют вакцинации уже 90% жителей.