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В мире12 ноября 2021 7:38

В Раде сообщили, что покинувших Крым украинских военных оставили без жилья

После выхода на пенсию без решения жилищного вопроса они останутся без крыши над головой, сообщила парламентарий Елена Хоменко
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Депутат Верховной Рады сообщила, что покинувших Крым украинских военных оставили без жилья

Депутат Верховной Рады сообщила, что покинувших Крым украинских военных оставили без жилья

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной рады Елена Хоменко заявила, что покинувшие Крым в 2014 году украинские военные до сих пор живут в отеле минобороны страны и рискуют остаться без жилья после выхода на пенсию.

- Офицеры, среди которых даже адмиралы, сейчас вынуждены проживать в номерах отелей Минобороны. Время идет, военные выходят на пенсию, и после выхода на пенсию без решения жилищного вопроса они останутся без крыши над головой, — сказала парламентарий в ходе пресс-конференции.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов объявил о введении санкций против четырех россиян. Ограничительные меры вводятся из-за их участия в открытии диппредставительства Никарагуа в Крыму. Открытие почетного консульства Никарагуа в Республике Крым состоялось 11 ноября 2020 года. В мероприятии приняли участие как граждане России, так и представители второй стороны. Против каждого из них Украина решила ввести персональные санкции.