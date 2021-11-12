В Раде сообщили, что покинувших Крым украинских военных оставили без жилья

Депутат Верховной Рады сообщила, что покинувших Крым украинских военных оставили без жилья Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной рады Елена Хоменко заявила, что покинувшие Крым в 2014 году украинские военные до сих пор живут в отеле минобороны страны и рискуют остаться без жилья после выхода на пенсию.

- Офицеры, среди которых даже адмиралы, сейчас вынуждены проживать в номерах отелей Минобороны. Время идет, военные выходят на пенсию, и после выхода на пенсию без решения жилищного вопроса они останутся без крыши над головой, — сказала парламентарий в ходе пресс-конференции.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов объявил о введении санкций против четырех россиян. Ограничительные меры вводятся из-за их участия в открытии диппредставительства Никарагуа в Крыму. Открытие почетного консульства Никарагуа в Республике Крым состоялось 11 ноября 2020 года. В мероприятии приняли участие как граждане России, так и представители второй стороны. Против каждого из них Украина решила ввести персональные санкции.