Российские фигуристы Мишина и Галлямов победили в короткой программе Гран-При Японии

Россияне Мишина и Галлямов победили в короткой программе Гран-При Японии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в короткой программе на этапе Гран-при в Токио (Япония). Они набрали 78,40 балла. Об этом сообщил «КП-Спорт».

Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравшие 75,78 балла. Тройку лидеров замкнули японцы Рику Миура и Рюити Кихара, на их счету 73,98 балла.

- Здорово выступили ребята, хорошее выступление. И «пригвоздили» первыми тремя элементами, все на очень хорошие плюсы, хорошее, качественное и добротное катание. Они чуть сложнее входят в этот сезон, чем в прошлом сезоне. Сейчас было ощущение, что они вернулись в ту форму, которую показывали в прошлом сезоне. Когда исполняли каждый элемент «с запасом», — прокомментировал выступление Мишиной и Галлямова хореограф Илья Авербух.

Напомним, бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда, Глеб Лутфуллин и чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева снялись с турнира в Австрии. Фигуристы пропустят соревнования по медицинским показаниям. Ранее стало известно, что Андрей Семененко пропустит турнир в Австрии из-за травмы. Из россиян в Австрии выступят танцевальные пары Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Екатерина Миронова и Евгений Устенко. В нынешнем сезоне Туктамышева и Коляда выступили на одном этапе Гран-при — Елизавета завоевала серебро на турнире в Ванкувере, а Михаил стал вторым в Турине.