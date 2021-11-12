В ВС Украины сообщили о массовом увольнении военных

В Вооруженных силах Украины сообщили о массовом увольнении военных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Вооруженных силах Украины рассказали о массовом увольнении военных и нехватке кадров. Об этом сообщило местное издание «Страна», ссылаясь на опрошенных бойцов.

- Те, у кого заканчиваются контракты, наотрез отказываются заключать новые и служить дальше. Причин несколько. И это даже не финансовые проблемы. Офицеры по-скотски относятся к солдатам. Рядовой состав для командиров тягловое быдло в буквальном смысле. Общение с солдатами происходит только при помощи мата, — пишет издание.

По словам бойцов, основная работа военных сейчас состоит из покраски техники и уборки территории, а боевая подготовка отсутствует. Из-за этого контрактники демотивированы, а срочников используют на черных работах.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Вашингтон уже на этой неделе пошлют России «четкий сигнал» о том, что у Незалежной есть союзники, которые в случае «расширения агрессии» заставят Москву «заплатить высокую цену». По его словам, «Россия продолжает провоцировать и вести себя агрессивно по отношению к Украине», поэтому «чрезвычайно важным является четкий сигнал, который мы на этой неделе отправим Москве: Украина и США едины в противодействии агрессивным действиям России».