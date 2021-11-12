Минфин РФ предложил пять условий освобождения семей с детьми от налога на продажу жилья

В России предложили пять условий освобождения семей с детьми от налога на продажу жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство финансов России разработало поправки в Налоговый кодекс, где предложило пять условий для освобождения семей с детьми от налога на продажу квартиры.

Как пишет РБК, для освобождения от налога в семье должно проживать два и более несовершеннолетних или граждан до 24 лет, обучающихся очно. Также новая квартира должна быть приобретена в тот же год, в который была продана старая, или не позднее 30 апреля следующего года, если речь идет о долевом участии в строительстве.

Кроме того, площадь нового жилья и его кадастровая стоимость жилья должны быть, чем у старого. В-четвертых, кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 миллионов рублей. На момент продажи жилья у взрослых или детей не должно быть жилья, площадь которого больше половины площади купленного жилья.

Ранее заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев в интервью kp.ru заявил, что не стоит ждать снижения цен на жилье в России. Он заметил, что на рынке жилье действуют долгие тренды. К примеру, нельзя за неделю построить больше домов и нарастить предложение. Нынешнее предложение было заложено в 2016-2017 годах, отметил Царев. Специалист считает, что серьезных изменений стоит ждать через два года.