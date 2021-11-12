МВД России объявило в розыск основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина

Владимир Осечкин объявлен в федеральный розыск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин объявлен в розыск, сообщается в базе розыска МВД России.

"Осечкин Владимир Валерьевич, 1981 года рождения, разыскивается по статье УК", - говорится в карточке.

Напомним, 5 октября 2021 года Владимир Осечкин опубликовал видео с жестокими издевательствами над человеком. По словам разместивших запись активистов, инцидент произошел в саратовской колонии.

Как писал сайт kp.ru, ранее следственное управление Следственного комитета по Саратовской области начало проверку новых сообщений о якобы имевших место издевательствах над заключенными в местной тюремной больнице.

В конце октября бывший заключенный саратовской тюремной больницы Сергей Савельев, который передал порталу Gulagu.net видеозаписи с пытками арестантов в исправительном учреждении, объявлен в федеральный розыск.