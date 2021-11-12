Постпред Белоруссии в ООН заявил, что ситуация на границе с Польшей накалена

В Белоруссии заявили, что ситуация на границе с Польшей накалена Фото: REUTERS

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что ситуация на польско-белорусской границе накалена.

- Усиление военного компонента на границе наблюдается не только в Польше, но и в Литве. И уже Украина сделала заявление о том, что будут подтянуты дополнительные силы пограничников и военнослужащих к границе с Белоруссией, — сказал он.

Рыбаков добавил, что российские ВКС совместно с белорусскими уже начали патрулирование границ.

Ранее заместитель главы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс заявила, что ситуацию с наплывом мигрантов в Польшу и Литву через территорию Белоруссии Минску необходимо решать совместно с Евросоюзом. По ее словам, самое главное – это избежать жертв среди мигрантов, которые находятся в крайне затруднительном положении. Также необходимо дать правовую оценку действиям польских силовиков, которые применили силу против мигрантов, отметила замглавы президентской администрации.