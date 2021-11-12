Во Всероссийской переписи населения приняли участие 99% россиян

99% россиян поучаствовали во Всероссийской переписи населения-2021 Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Свыше 99% россиян приняли участие во Всероссийской переписи населения, заявил заместитель главы Росстата Павел Смелов в эфире телеканала "Россия 24".

"Распространялся главный слух о том, что люди не хотели переписываться, хотя мы видим, что народ достаточно активно переписывается по всей стране, и на данный момент мы уже практически переписали все население, - отметил представитель Росстата. - Там 99% с небольшим уже достигнуто".

Смелов напомнил, что до завершения мероприятия осталось два дня. Он призвал тех, кто еще не успел принять участие в переписи, зайти на портал Gosuslugi.ru и пройти несложную процедуру.

Как ранее писал сайт kp.ru, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Главным нововведением стала возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Gosuslugi.ru. Первые результаты переписи подведут в конце этого года, а окончательные итоги служба опубликует до конца 2022.