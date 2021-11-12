Зеленский призвал премьера Грузии допустить к Саакашвили украинских врачей и мать

Михаил Саакашвили Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора призвал премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили допустить к бывшему грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили мать и украинских врачей.

- В телефонном разговоре с @GharibashviliGe (Гарибашвили) подчеркнул, что права гражданина Украины @SaakashviliM (Саакашвили) должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами. Обратился с просьбой о допуске к Михаилу Саакашвили его матери, близких, а также украинских врачей, — написал глава государства в Twitter.

Ранее специальная пенитенциарная служба Грузии показала записи видеокамер размещения бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили в глданскую тюремную больницу. На кадрах видно, как политика силой выводят из автомобиля, тот в ответ оказывает сопротивление и ломает медицинское оборудование. В конце концов, Саакашвили на носилках доставляют в камеру.

Напомним, 1 октября Саакашвили задержали в Грузии. В отношении экс-президента в стране возбуждено четыре уголовных дела. По двум уже вынесены вердикты. Так, суд Тбилиси заочно приговорил политика к шести годам лишения свободы «за превышение должностных полномочий» по делу о вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили 14 июля 2005 года. Кроме того, он проходит по делу об убийстве банкира.