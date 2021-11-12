Вирусолог Альтштейн назвал условие одобрения "Спутника V" в Европе

К качеству самой вакцины у ВОЗ претензий нет Фото: REUTERS

Если ВОЗ до конца 2021 года одобрит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", то вскоре это сделает и европейский регулятор (EMA), заявил "Известиям" научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Вирусолог отметил, что задержки в процедуре связаны с стандартами в производстве медицинских препаратах.

"Представители ВОЗ, к примеру, в настоящий момент смотрят, насколько соблюдаются эти требования на нашем производстве и делают соответствующие замечания, - уточнил Альтштейн. - Мы их, в свою очередь, оперативно устраняем. Постепенно мы будем этим требованиям соответствовать".

Эксперт подчеркнул, что к самой вакцине у проверяющих нет никаких претензий. Она уже доказала свою эффективность и используется порядка в 70 государствах.

Как ранее писал сайт kp.ru, диалог по регистрации "Спутника V" ВОЗ находится на финишной прямой. Такое заявление в среду, 27 октября, сделал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин, уточнив, что речь идет о подачи документов и принятия той процедуры, "которая у нас налажена в РФ".