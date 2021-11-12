Минсельхоз предложил две меры для снижения цен на овощи из "борщевого набора" Фото: Shutterstock

Минсельхоз предложил меры по стабилизации цен на овощи из «борщевого набора». Предлагается предпринять две меры: увеличить посевные площади и складские помещения.

Первый пункт планируют реализовать до конца 2025 года. На 14%, по сравнению с прошлым годом, увеличить площади под выращивание картофеля, капусты, лука, свеклы, моркови до 108,3 га. Для сравнения в 2020 году под эти цели выделено 94,7 га земли.

Почти 60% новых территорий будут использоваться впервые.

Второй пункт затронет складские помещения и хранилища. Планируется, что в стране появятся специализированные помещения, рассчитанные на хранение до 313,9 тысяч тонн. На сегодняшний день мощность единовременного их хранения составляет 8,5 млн т.

В Национальном плодоовощном союзе позитивно встретили новость о появлении новых хранилищ, поскольку сегодня их катастрофически не хватает.

— При сборах 5,5 млн т овощей объем хранилищ у нас на 1,6 млн т. Безусловно, часть овощей продается еще в сезон, часть идет на переработку, но все же, значительная часть урожая поступает именно на хранение. На сегодня по нашим оценкам дефицит овощехранилищ в объеме хранения 1 млн т овощей, - делится с «Известиями» исполнительный директор союза Михаил Глушков.

Компаниям, которые будут строить новые хранилища, предоставят меры господдержки и компенсируют до 20% понесенных затрат.

Эти меры, по расчетам Минсельхоза, помогут снизить стоимость овощей. Продукция сильно выросла в цене летом 2021 года. Ценник на некоторые овощи вырос минимум в два раза.

Предлагаемая мера поможет стабилизировать рынок, но заметно снизить цены на овощи вряд ли удастся.

Михаил Глушков отметил, что сегодня в магазинах и так невысокие цены. К тому же, ни могут колебаться в зависимости от урожайности.

В свою очередь представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева спрогнозировала повышение цен к новогодним праздникам только на яйца и зелень.

Она порекомендовала не закупаться заранее продуктами к празднику, так как все контракты на поставки уже заключены и в них оговорены текущие цены. К тому же, обычно к концу года в магазинах начинаются скидки, пишет ФАН.

В декабре также может подорожать молочная продукция. К этому ведет рост себестоимости производства и дополнительные траты предпринимателей на маркировку молочных продуктов — ее ввели в конце лета, сообщает Пятый канал.