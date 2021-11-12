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Экономика12 ноября 2021 10:50

Минсельхоз предложил две меры для снижения цен на овощи из "борщевого набора"

Планируется увеличить площади посевов и построить огромные складские помещения для хранения продукции
Елена АКИМОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Минсельхоз предложил две меры для снижения цен на овощи из "борщевого набора"

Минсельхоз предложил две меры для снижения цен на овощи из "борщевого набора"

Фото: Shutterstock

Минсельхоз предложил меры по стабилизации цен на овощи из «борщевого набора». Предлагается предпринять две меры: увеличить посевные площади и складские помещения.

Первый пункт планируют реализовать до конца 2025 года. На 14%, по сравнению с прошлым годом, увеличить площади под выращивание картофеля, капусты, лука, свеклы, моркови до 108,3 га. Для сравнения в 2020 году под эти цели выделено 94,7 га земли.

Почти 60% новых территорий будут использоваться впервые.

Второй пункт затронет складские помещения и хранилища. Планируется, что в стране появятся специализированные помещения, рассчитанные на хранение до 313,9 тысяч тонн. На сегодняшний день мощность единовременного их хранения составляет 8,5 млн т.

В Национальном плодоовощном союзе позитивно встретили новость о появлении новых хранилищ, поскольку сегодня их катастрофически не хватает.

— При сборах 5,5 млн т овощей объем хранилищ у нас на 1,6 млн т. Безусловно, часть овощей продается еще в сезон, часть идет на переработку, но все же, значительная часть урожая поступает именно на хранение. На сегодня по нашим оценкам дефицит овощехранилищ в объеме хранения 1 млн т овощей, - делится с «Известиями» исполнительный директор союза Михаил Глушков.

Компаниям, которые будут строить новые хранилища, предоставят меры господдержки и компенсируют до 20% понесенных затрат.

Эти меры, по расчетам Минсельхоза, помогут снизить стоимость овощей. Продукция сильно выросла в цене летом 2021 года. Ценник на некоторые овощи вырос минимум в два раза.

Предлагаемая мера поможет стабилизировать рынок, но заметно снизить цены на овощи вряд ли удастся.

Михаил Глушков отметил, что сегодня в магазинах и так невысокие цены. К тому же, ни могут колебаться в зависимости от урожайности.

В свою очередь представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева спрогнозировала повышение цен к новогодним праздникам только на яйца и зелень.

Она порекомендовала не закупаться заранее продуктами к празднику, так как все контракты на поставки уже заключены и в них оговорены текущие цены. К тому же, обычно к концу года в магазинах начинаются скидки, пишет ФАН.

В декабре также может подорожать молочная продукция. К этому ведет рост себестоимости производства и дополнительные траты предпринимателей на маркировку молочных продуктов — ее ввели в конце лета, сообщает Пятый канал.