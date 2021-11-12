В Череповце открыли для движения путепровод и новый проспект

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Больше 30 лет путепровод не знал ремонта. Вопрос о реконструкции встал в 2019 году с началом строительства Архангельского моста и формированием городского транспортного кольца. На ремонт выделили более 250 миллионов рублей из казны области и города. После открытия Архангельского моста в 2022 году мост-путепровод соединит четыре района города.

«Мы понимали, что до открытия нового моста через реку Шексну нужно отремонтировать подходы к нему. В 2018 году мы закончили ремонт Северного моста через реку Ягорбу, сейчас практически заново построили путепровод», – сказал Олег Кувшинников.

Еще одной частью транспортного кольца станет новый Шекснинский проспект, километровый участок которого в шестиполосном исполнении также открыт для движения. На него областной бюджет выделил более 320 миллионов рублей. Здесь установлены умные пешеходные переходы, появились места для разворотов и заезды во дворы.

«Когда мы построим мост через реку Шексну, то ремонтируемые и строящиеся в Череповце дороги сомкнутся в одно большое транспортное кольцо», – заключил Олег Кувшинников.