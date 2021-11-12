Греф предложил использовать искусственный интеллект в контроле интернет-контента для детей

Герман Греф Фото: Тимур ХАНОВ

В России необходимо срочно принять нормы контроля за интернет-контентом, попадающему к детям, а к их проверке подключить искусственный интеллект, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.

"Мы сегодня находимся в ситуации, на мой взгляд, уже слабо приемлемой дальнейшего промедления, - подчеркнул Греф. - Контента стало столько, что никакой государственной цензурой это не может быть решено, поэтому должны быть приняты нормы, проверку которых должен взять на себя тот же самый искусственный интеллект".

Греф подчеркнул, что выступает за строгий контроль контента, к которому есть доступ у детей.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель Следственного Комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что ограничивать доступ к ресурсам, которые содержат потенциально опасную для детей информацию можно и нужно.

Руководитель СКР также ответил критикам, которые призывали его "не лезть в сферу интернета". По его словам, возглавляемое им ведомство расследует преступления, в том числе, совершенные подростками. И одна из функций СКР – выяснение причин и условий, которые способствовали совершению преступления.