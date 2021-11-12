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Спорт12 ноября 2021 11:51

ФК «Ростов» временно запретили регистрировать новых игроков

Все из-за долга перед бывшим игроком основного состава Арсением Логашовым
Источник:kp.ru
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ФК «Ростов» пока не сможет набирать новых футболистов. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

ФК «Ростов» пока не сможет набирать новых футболистов. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

ФК «Ростов» не сможет набирать новых футболистов до тех пор, пока не рассчитается с долгами перед бывшим игроком Арсением Логашовым. Об этом со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза сообщает RostovGazeta.

Донской клуб пока так и не выплатил своему экс-защитнику компенсацию за досрочное расторжение контракта. Кроме того, Арсений Логашов теперь может получить еще и проценты, которые набежали по долгу.

«Ростову» запретили регистрировать игроков, чтобы ускорить процесс погашения суммы. Эта ситуация завершится только тогда, когда пострадавший спортсмен получит все выплаты в полном объеме, заявили в Российском футбольном союзе.

Пока решаются денежные вопросы, желто-синие активно готовятся к матчу с «Уфой». Состязание состоится 21 ноября на «Ростов Арене».