Россия безвозмездно направила странам СНГ около 1 млн тест-наборов для диагностики коронавируса

Михаил Мишустин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия безвозмездно направила странам Содружество Независимых Государств (СНГ) около одного миллиона тест - наборов для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Продолжаем помогать и нашим друзьям по Содружеству. Мы безвозмездно направили странам СНГ более миллиона тест - наборов для диагностики инфекции», - заявил глава российского правительства, выступая на заседании Совета глав правительств стран СНГ в режиме видеоконференции.

Одной из приоритетных задач одновременно с активизацией экономического сотрудничества Мишустин назвал борьбу с COVID-19, подчеркнув необходимость принимать меры, направленные на прерывание цепочек заболеваемости. Главной в данном вопросе он считает массовую вакцинацию граждан. Как отметил премьер-министр, в России этому уделяется серьезное внимание.