Белоруссия выпустит «Спутник V» собственного производства к лету 2022 года

Премьер Белоруссии сообщил, что страна выпустит «Спутник V» собственного производства к лету 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что республика выпустить российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» собственного производства к лету следующего года.

- К началу лета следующего года вакцина будет готова к поступлению в гражданский оборот на территории Беларуси и на экспортных рынках. Объемы большие. Общий объем производства составит порядка 10 млн доз в год. Из них 4 млн рассчитано для внутреннего рынка. Остальной объем планируется поставлять на экспорт, — цитирует премьера издание «СБ. Беларусь сегодня».

Ранее научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что если Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до конца 2021 года одобрит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», то вскоре это сделает и европейский регулятор (EMA). Вирусолог отметил, что задержки в процедуре связаны с стандартами в производстве медицинских препаратах. Эксперт подчеркнул, что к самой вакцине у проверяющих нет никаких претензий. Она уже доказала свою эффективность и используется порядка в 70 государствах.