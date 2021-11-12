Дептранс предупредил жителей Москвы о девятибалльных пробках

Пробки в Москве вечером 12 ноября могут достигнуть 9 баллов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Огромные пробки растянутся в Москве в пятницу, 12 ноября, предупреждает столичный департамент транспорта на своем телеграм-канале.

"На дорогах сейчас 6 баллов, в вечерний час пик ожидаем до 9. Сейчас в городе много мелких аварий, - уточнили в Дептрансе. - Весь день обещают дождь со снегом".

Согласно статистике, по пятницам в вечерний час пик сервис "Яндекс. Пробки" оценивает движение по дорогам Москвы в среднем на 6 баллов (движение затрудненное).

Представители московского Дептранса призвали водителей по возможности сократить поездки на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом. Это позволит провести снегоуборочные работы в кратчайшие сроки. Кроме того, на дорогах вечером ожидается сильная гололедица, что увеличивает риск аварий.

Как ранее писал сайт "КП-Москва", накануне столичное управление МЧС России опубликовало экстренное предупреждение. Сообщалось о мокрых осадках, снеге с дождем. Осадки замерзнут на проводах, на дорогах гололедица.