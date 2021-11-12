Прокачка газа по трубопроводу Ямал - Европа снизилась на 40% Фото: REUTERS

В пятницу, 12 ноября, поставки российского газа в Европу снизились, а на Украину поставки стабильны и держатся на уровне прошлых дней.

Как передает РИА Новости со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade и «Оператора ГТС Украины», прокачка через газопровод «Ямал - Европа» упал на 40%. Что касается поставок через украинскую ГТС, то они остаются в рамках контрактных обязательств в объеме 109 млн кубометров в сутки.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европейскому союзу при расширении санкций перекрыть транзит газа в Европу, который идет по трубопроводу «Ямал - Европа».

Как писал сайт kp.ru, ранее прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в Германию выросла почти в 2,5 раза, превысив 850 тысяч кубометров, хотя до этого ее прерывали дважды.